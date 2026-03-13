Ulta Beauty Aktie
WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031
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13.03.2026 14:40:48
Ulta Beauty Stock Falls 7%
(RTTNews) - Shares of Ulta Beauty, Inc. (ULTA) are moving down about 7 percent on Friday morning trading, which could be influenced by the company's fourth-quarter financial results announced yesterday. The company's earnings declined to $356.67 million, or $8.01 per share, compared to $393.27 million, or $8.46 per share, last year.
The company's stock is currently trading at $575.40, down 7.92 percent or $49.48, over the previous close of $652.65 on the Nasdaq. It has traded between $323.37 and $714.97 in the past one year.
However, the company's revenue for the period rose 11.8% to $3.89 billion from $3.48 billion last year.
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