Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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29.08.2026 00:22:30
Ulta Beauty Stock Is Down Today. Now Could Be a Good Time to Buy.
Shares of Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA) declined on Friday after the cosmetics retailer released its quarterly earnings report.Image source: Getty Images.Ulta's net sales grew 8.9% year over year to $3 billion in its second quarter ended Aug. 1. Store openings, higher sales at existing locations, and the skincare product purveyor's acquisition of British beauty retailer Space NK drove the gains.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
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