Ultimate Games Spolka Akcyjna Bearer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ultimate Games Spolka Akcyjna Bearer ließ sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ultimate Games Spolka Akcyjna Bearer die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 112,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,5 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 6,8 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,82 PLN beziffert. Im Vorjahr hatten 0,530 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 80,05 Prozent auf 43,50 Millionen PLN aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 24,16 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at