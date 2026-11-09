Ultimate Games Spolka Akcyjna Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ultimate Games Spolka Akcyjna Bearer hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,570 PLN erwirtschaftet worden.

Ultimate Games Spolka Akcyjna Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,9 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at