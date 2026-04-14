Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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14.04.2026 18:35:00
Ultimatum an Meta: Philippinen verlangen Maßnahmen gegen Fake News
Binnen einer Woche soll der Facebook-Betreiber eine Strategie gegen Falschnachrichten vorlegen. Ansonsten drohen rechtliche Konsequenzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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