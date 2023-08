Ultimatum im Niger abgelaufen - Westen dringt auf friedliche Lösung

Niamey (Reuters) - Nach dem Ablauf eines Ultimatums gegen die Putschisten im Niger dringt der Westen angesichts eines drohenen Militärkonflikts in der Region auf eine friedliche Lösung der Krise.

Das Auswärtige Amt in Berlin plädierte am Montag dafür, eine Wiedereinsetzung des festgehaltenen Präsidenten Mohamed Bazoums auf diplomatischem Wege zu erreichen. Ähnlich äußerte sich Italiens Außenminister Antonio Tajani. "Ich hoffe, dass wir die Demokratie und die Verfassung ohne Blut und in Frieden wiederherstellen können", sagte die französische Staatssekretärin für Europa, Laurence Boone, dem TV-Sender LCI.

Von der westafrikanischen Staaten-Gemeinschaft Ecowas lag zunächst keine Stellungnahme vor. Sie hatte der Militärjunta in Niamey eine Woche Zeit gegeben, den demokratisch gewählten Bazoum zurück auf seinen Posten zu lassen und die verfassungsmäßige Ordnung wieder herzustellen. Bei Nichtbefolgung schloss die Gruppe einen Militäreinsatz nicht aus. Die Putschisten ließen die gesetzte Frist jedoch in der Nacht verstreichen, ohne darauf einzugehen. Stattdessen ordneten sie noch am Sonntag vorsorglich und bis auf weiteres eine Sperrung des Luftraums über dem Niger an. Internationale Flüge in dem Gebiet wurden daraufhin teils gestrichen oder umgeleitet.

Die Putschisten, die Ende Juli die Macht in dem westafrikanischen Binnenstaat übernommen haben, begründeten die Schließung des Luftraums mit der gestiegenen Gefahr einer Ecowas-Militärintervention. "Die nigrischen Streitkräfte und alle unsere Verteidigungs- und Sicherheitskräfte sind bereit, unterstützt vom unerschütterlichen Rückhalt unseres Volkes, die Integrität unseres Territoriums zu verteidigen", gab sich ein Junta-Vertreter kämpferisch im Landesfernsehen.

Die Verteidigungsminister der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Ecowas) haben sich auf ein mögliches militärisches Eingreifen grundsätzlich verständigt, sollte die Junta den Forderungen der Gruppe nicht nachkommen. Sie haben aber auch klargemacht, dass die Entscheidung darüber, wann und wo eventuelle Militärschläge vorgenommen werden sollen, bei den Ecowas-Staats- und Regierungschefs liegt. Ein einheitliches regionales Vorgehen ist fraglich, da die regierenden Juntas in Mali und Burkina Faso den Putschisten im Niger versprochen haben, ihnen falls nötig zur Seite zu stehen.

DESTABILISIERUNG EINER DER ÄRMSTEN REGIONEN DER WELT

Sollte es jedoch zu einem militärischen Konflikt kommen, droht eine dramatische weitere Destabilisierung in West- und Zentralafrika, wo allein in den vergangenen drei Jahren nunmehr bereits sieben Putsche verübt wurden. Die von Hunger und Gewalt geplagte Sahel-Region zählt zu den ärmsten in der Welt. Tausende Menschen sind ums Leben gekommen, Millionen auf der Flucht. Speziell der Niger ist zudem wegen seiner führenden Rolle bei der Bekämpfung von Islamisten in der Region sowie seiner Uran- und Ölreserven sowohl sicherheitsstrategisch als auch wirtschaftlich relevant für Europa, die USA, China und Russland.

"Der einzige Weg ist der diplomatische", sagte denn auch der italienische Außenminister Tajani der Zeitung "La Stampa". Er hoffe, dass die Ecowas ihr Ultimatum verlängere. "Es ist richtig, dass Bazoum freigelassen werden sollte. Aber wir können das nicht tun. Die USA sind da sehr vorsichtig, es ist undenkbar, dass sie eine Militärintervention im Niger starten würden."

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin warnte gleichwohl davor, dem gestürzten Präsidenten Gewalt anzutun: "Wir würden das als Eskalation wahrnehmen." Zugleich verwies er auf die von afrikanischen und westlichen Verbündeten verhängten Sanktionen, die den Druck auf die Junta im Niger erhöhen sollen. Diese Strafmaßnahmen fingen an zu wirken, sagte der Sprecher. Die Stromversorgung aus Nigeria, von wo Niger mehr als die Hälfte seiner Elektrizität bezieht, sei gekappt worden und es gebe Probleme mit der Bargeldversorgung.

(Bericht von Abdel-Kader Mazou; Mitarbeit Andreas Rinke, Alvise Armellini; geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)