Ultra Clean hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ultra Clean hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 533,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 518,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at