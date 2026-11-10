Ultra Clean Holdings Aktie

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WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

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10.11.2026 04:24:39

Ultra Clean Holdings: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) reported record revenue above internal expectations across both product and service divisions. Wafer fabrication equipment spending is on track to exceed $200 billion in 2027 as artificial intelligence workloads enter everyday use cases, driving demand across the semiconductor ecosystem. Three things management said stand out.

Ultra Clean Holdings expanded its cleanroom footprint in Malaysia ahead of schedule while preparing additional site expansions across the Philippines, Singapore, and the Czech Republic to absorb surges in customer tool production.

Engineers at Ultra Clean secured eight new program wins across etch, deposition, and lithography systems by co-designing critical subsystems directly with major equipment makers during early development cycles.

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Aktien in diesem Artikel

Ultra Clean Holdings Inc. 37,11 0,95% Ultra Clean Holdings Inc.

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