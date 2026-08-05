Ultra Clean stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ultra Clean veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,580 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 644,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 518,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at