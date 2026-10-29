Ultra Clean verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ultra Clean hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ultra Clean noch ein Gewinn pro Aktie von -0,240 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 759,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ultra Clean einen Umsatz von 510,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at