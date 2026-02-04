Ultracab (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ultracab (India) lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,08 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ultracab (India) 0,270 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Ultracab (India) im vergangenen Quartal 624,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ultracab (India) 572,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at