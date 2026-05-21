Ultracab (India) präsentierte Quartalsergebnisse

Ultracab (India) hat am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,52 Prozent auf 799,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 729,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,450 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,990 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Ultracab (India) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,60 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 2,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at