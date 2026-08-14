Ultracab (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ultracab (India) ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ultracab (India) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ultracab (India) 0,140 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 793,6 Millionen INR gegenüber 601,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at