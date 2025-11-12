Ultracab (India) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ultracab (India) ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ultracab (India) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 576,6 Millionen INR – ein Plus von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ultracab (India) 555,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at