Ultragenyx Pharmaceutical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ultragenyx Pharmaceutical hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ultragenyx Pharmaceutical ein Ergebnis je Aktie von -1,810 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ultragenyx Pharmaceutical 173,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 159,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at