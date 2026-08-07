Ultragenyx Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ultragenyx Pharmaceutical stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,90 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,170 USD je Aktie erzielt worden.

Ultragenyx Pharmaceutical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 214,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 166,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at