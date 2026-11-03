Ultragenyx Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A1XCY0 / ISIN: US90400D1081
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03.11.2026 22:14:00
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Q3 Loss Declines
(RTTNews) - Ultragenyx Pharmaceutical Inc (RARE) released Loss for third quarter of -$118 million
The company's bottom line totaled -$118 million, or -$1.16 per share. This compares with -$180 million, or -$1.81 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.1% to $173 million from $160 million last year.
Ultragenyx Pharmaceutical Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$118 Mln. vs. -$180 Mln. last year. -EPS: -$1.16 vs. -$1.81 last year. -Revenue: $173 Mln vs. $160 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 730 M To $ 760 M
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