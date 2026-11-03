Ultragenyx Pharmaceutical Inc Q3 Loss Declines

(RTTNews) - Ultragenyx Pharmaceutical Inc (RARE) released Loss for third quarter of -$118 million

The company's bottom line totaled -$118 million, or -$1.16 per share. This compares with -$180 million, or -$1.81 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.1% to $173 million from $160 million last year.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$118 Mln. vs. -$180 Mln. last year. -EPS: -$1.16 vs. -$1.81 last year. -Revenue: $173 Mln vs. $160 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 730 M To $ 760 M