Ultragenyx Pharmaceutical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ultragenyx Pharmaceutical hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ultragenyx Pharmaceutical ein Ergebnis je Aktie von -1,570 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 136,0 Millionen USD – eine Minderung von 2,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 139,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at