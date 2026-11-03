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03.11.2026 22:24:38

Ultragenyx Q3 Loss Narrows; Reaffirms 2027 Profit Outlook

(RTTNews) - Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE), a biopharmaceutical company focused on developing therapies for serious rare and ultra-rare genetic diseases, on Tuesday reported a narrower loss for the third quarter of 2026, driven by higher revenues and lower research and development expense. The company also reaffirmed its full-year 2026 revenue guidance and expectation of achieving profitability in 2027.

Net loss for the quarter narrowed to $118 million, or $1.16 per share, from $180 million, or $1.81 per share, in the year-ago quarter.

Total revenue increased to $173 million from $160 million last year. Product sales rose to $105 million from $95 million, while royalty revenue grew to $68 million from $65 million.

CRYSVITA revenue declined to $109 million from $112 million. DOJOLVI revenue increased to $30 million from $24 million, while EVKEEZA revenue rose to $24 million from $17 million.

Total operating expenses decreased to $283 million from $331 million. Research and development expenses fell to $154 million from $216 million.

The company expects to reduce its workforce by approximately 20 percent and lower 2027 research and development expenses to less than $350 million and selling, general and administrative expenses to less than $375 million.

Ultragenyx reaffirmed its 2026 total revenue guidance of $730 million to $760 million, excluding revenue from new product launches. It also continues to expect full-year GAAP profitability in 2027 and beyond.

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