Ultralife Batteries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ultralife Batteries präsentierte in der am 26.10.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Das EPS wurde auf 0,080 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ultralife Batteries -0,010 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Ultralife Batteries mit einem Umsatz von insgesamt 39,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at