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10.08.2026 06:31:29
Ultralife Batteries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ultralife Batteries lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ultralife Batteries 0,050 USD je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ultralife Batteries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 47,9 Millionen USD im Vergleich zu 48,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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