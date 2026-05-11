Ultralife Batteries legte Quartalsergebnis vor

Ultralife Batteries hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ultralife Batteries ein Ergebnis je Aktie von 0,110 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 47,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at