Ultralife Batteries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ultralife Batteries hat am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Ultralife Batteries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 48,5 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,350 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ultralife Batteries ein EPS von 0,380 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,23 Prozent auf 191,16 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,46 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at