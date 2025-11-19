Ultralife Batteries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ultralife Batteries hat am 17.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at