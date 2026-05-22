Ultramarine Pigments hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ultramarine Pigments präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,85 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,83 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,95 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,99 Milliarden INR ausgewiesen.

Ultramarine Pigments hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 27,66 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 25,70 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,99 Prozent auf 7,75 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at