Ultrapar Participacoes: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ultrapar Participacoes veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,46 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,650 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 44,43 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ultrapar Participacoes 37,03 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at