Ultrapar Participacoes legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ultrapar Participacoes hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,46 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,650 BRL je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,43 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 37,03 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at