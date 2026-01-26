26.01.2026 06:31:29

UltraTech Cement informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

UltraTech Cement äußerte sich am 24.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UltraTech Cement 0,600 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat UltraTech Cement im vergangenen Quartal 2,45 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UltraTech Cement 2,04 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

