UltraTech Cement legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UltraTech Cement hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 1,11 USD gegenüber 0,970 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UltraTech Cement im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,82 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahr hatte UltraTech Cement 2,43 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 10,02 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,88 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at