UltraTech Cement legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UltraTech Cement hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UltraTech Cement 0,970 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat UltraTech Cement 2,82 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,14 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat UltraTech Cement mit einem Umsatz von insgesamt 10,02 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at