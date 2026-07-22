UltraTech Cement legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UltraTech Cement äußerte sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,60 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at