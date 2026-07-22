UltraTech Cement präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

UltraTech Cement hat am 20.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,60 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UltraTech Cement 2,49 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at