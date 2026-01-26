|
UltraTech Cement präsentierte Quartalsergebnisse
UltraTech Cement hat am 24.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 58,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 50,99 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 218,30 Milliarden INR – ein Plus von 26,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UltraTech Cement 171,93 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
