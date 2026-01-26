|
UltraTech Cement: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
UltraTech Cement hat am 24.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,600 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,34 Prozent auf 2,45 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
