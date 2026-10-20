UltraTech Cement: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UltraTech Cement hat am 19.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 50,78 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 41,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

UltraTech Cement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 232,95 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 196,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 57,48 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 224,07 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at