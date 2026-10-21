UltraTech Cement stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

UltraTech Cement hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

UltraTech Cement hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,480 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,44 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at