UltraTech Cement stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

UltraTech Cement hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 101,41 INR. Im letzten Jahr hatte UltraTech Cement einen Gewinn von 84,38 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat UltraTech Cement mit einem Umsatz von insgesamt 257,99 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,86 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 277,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 205,30 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,89 Prozent auf 885,12 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 750,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 280,58 INR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 880,69 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at