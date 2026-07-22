UltraTech Cement: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

UltraTech Cement hat am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 88,36 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UltraTech Cement 75,67 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,85 Prozent auf 246,48 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 212,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at