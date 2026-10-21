UltraTech Cement: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

UltraTech Cement gab am 19.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,44 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at