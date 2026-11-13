ULURUCO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ULURUCO präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 7,44 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ULURUCO 4,87 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,07 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,74 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at