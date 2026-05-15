ULURUCO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ULURUCO lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,31 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ULURUCO einen Umsatz von 1,94 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 26,65 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 16,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,70 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7,75 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at