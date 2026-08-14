ULURUCO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ULURUCO äußerte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 6,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,13 Prozent auf 1,94 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at