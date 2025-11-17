ULURUCO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ULURUCO präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 4,87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ULURUCO 2,53 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,74 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ULURUCO einen Umsatz von 1,55 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at