Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret ließ sich am 10.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 TRY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,71 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 1,40 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at