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14.05.2026 06:31:29
ULVAC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
ULVAC hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 59,22 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 54,72 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 67,74 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,85 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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