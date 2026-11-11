ULVAC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ULVAC hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 115,50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 33,76 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat ULVAC 73,30 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at