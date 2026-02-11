ULVAC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ULVAC hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 92,19 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ULVAC 135,61 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 71,16 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 73,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at