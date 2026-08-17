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17.08.2026 06:31:29
ULVAC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
ULVAC ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ULVAC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 162,24 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ULVAC 72,69 JPY je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat ULVAC 77,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 63,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 347,41 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 338,74 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,14 Prozent auf 269,13 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 251,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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