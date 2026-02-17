Uma Exports gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Uma Exports hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uma Exports ein EPS von 0,640 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5,60 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at