02.06.2026 06:31:29

Uma Exports präsentierte Quartalsergebnisse

Uma Exports hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,64 Milliarden INR – eine Minderung von 42,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,59 Milliarden INR eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,250 INR beziffert, während im Vorjahr 1,04 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 17,24 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 15,30 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:09 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.06.26 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.06.26 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

US-Anleger verhalten -- ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich verhalten. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen