Uma Exports präsentierte Quartalsergebnisse

Uma Exports hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,64 Milliarden INR – eine Minderung von 42,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,59 Milliarden INR eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,250 INR beziffert, während im Vorjahr 1,04 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 17,24 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 15,30 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at